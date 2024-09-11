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11:23, 11 сентября 2024 года Орловские школьники помогли собрать гуманитарную посылку на подаренные и заработанные деньги Груз уехал в луганский Старобельск.





Из Орловской области в Старобельск отправлена полуторатонная гуманитарная посылка. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В посылку вошли дизельный генератор, принтер с картриджами, сварочный аппарат, дрели, бензопилы, ноутбук, спальники, одежда, запчасти на КамАЗ, маскировочные сети, гвозди, средства личной гигиены и многое другое.



Собирали посылку представители орловского бизнеса, свою лепту также внесли школьники: девятиклассники из гимназии №39 Михаил Мельников и Арина Демина на подаренные на День рождения деньги и выручку от сбора макулатуры купили 50 метров полиэтиленовой трубы.







Артем Ежаков



