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11:07, 11 сентября 2024 года

В Москве покажут совместный фильм клуба "Диво" и ГТРК "Орел" "Черные глубины Ладоги"

Предпремьерный показ состоится в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 16 сентября.


Экспедиция памяти, которая позволила воссоздать страницы истории 80-летней давности выходит на большой экран. 16 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве состоится предпремьерный показ документального фильма "Черные глубины Ладоги".

Автором работы, которая велась при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, выступил режиссер Игорь Свеженцев. В основе фильма – судьба 55-метровой баржи, которая затонула в сентябре 1941-го года.

"Черные глубины Ладоги" – совместный проек Орловского клуба подводного плавания "Диво" и ГТРК "Орел". Посмотреть его все желающие смогут уже 16 сентября. Для этого необходимо зайти на сайт "Россия сегодня" и подключиться к онлайн трансляции.


Анна Вайсергисер
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