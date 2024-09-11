Главная » Новости



12:00, 11 сентября 2024 года Орловский театр кукол открыл 82-й сезон выступлений Начали со "Сказки о попе и работнике его Балде".







Орловский театр кукол открыл 82-й сезон выступлений. Начали со "Сказки о попе и работнике его Балде", но с небольшими режиссерскими отличиями от версии Пушкина.



С этим спектаклем актеры отправятся на фестиваль площадных театров, а впереди у театра кукол еще постановок.





Елена Степовая



