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10:25, 11 сентября 2024 года В Орловской области из горящего дома спасли 90-летнюю бабушку Жилой дом в деревне Костеевка Сосковского района вспыхнул утром 10 сентября.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

10 сентября в 11:10 пожарным сообщили о в возгорании в жилом доме в деревне Костеевка Сосковского района. По информации регионального управления МЧС России, к приезду пожарных расчетов полыхала кровля здания, пламя грозило перейти на внутренние помещения дома.



Пожарными спасена 90-летняя женщина. Медицинская помощь ей не понадобилась.



В результате пожара выгорела кровля и внутренние помещения дома. Что стало причиной ЧП, сейчас выясняют специалисты.





Артем Ежаков



