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10:14, 11 сентября 2024 года Под Орлом два человека пострадали после вечерней поездки на мопеде Им управлял нетрезвый парень.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В одиннадцатом часу вечера 10 сентября в поселке Техникумовский Глазуновского района произошло ДТП. По информации регионального управления Госавтоинспекции, 19-летний нетрезвый парень не справился с управлением мопедом и опрокинул его. Как добавили в ведомстве, прав на управление у водителя тоже не было.



Пострадал сам парень и его 39-летний пассажир. Госпитализация им не понадобилась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП. Пострадали уже упомянутые два человека.





Артем Ежаков



