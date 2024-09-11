Под Орлом два человека пострадали после вечерней поездки на мопеде
Им управлял нетрезвый парень.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В одиннадцатом часу вечера 10 сентября в поселке Техникумовский Глазуновского района произошло ДТП. По информации регионального управления Госавтоинспекции, 19-летний нетрезвый парень не справился с управлением мопедом и опрокинул его. Как добавили в ведомстве, прав на управление у водителя тоже не было.
Пострадал сам парень и его 39-летний пассажир. Госпитализация им не понадобилась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП. Пострадали уже упомянутые два человека.