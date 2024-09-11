Орловец отправится в колонию за вымогательство

Мужчину осудили на пять с половиной лет.

Малоархангельский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 39-летнего мужчины. Его признали виновным по статье о вымогательстве.



Суд установил, что в октябре 2023-го года нетрезвый орловец требовал у знакомого 100 тысяч рублей, угрожая насилием и убийством подруги потерпевшего.

– Учитывая, что у мужчины не оказалось необходимой суммы денег, осужденный забрал его автомобиль, который оценил в 50 тысяч рублей, и потребовал остаток необходимой ему суммы, продолжая угрожать близким потерпевшего, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Через несколько дней после первого инцидента пострадал еще один человек. Осужденный угрожал мужчине расправой и требовал полмиллиона рублей. В итоге пострадавший отдал 18,4 тысячи рублей.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы. Мужчина отправится в колонию строгого режима на пять лет и шесть месяцев.