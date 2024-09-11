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9:43, 11 сентября 2024 года Потерявшийся 43-летний мужчина найден живым Об этом сообщили в орловском поисковом отряде.



Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" по Орловской области

Потерявшийся 43-летний Дмитрий Потатушкин найден живым. Об этом вечером 10 сентября сообщил орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт".



Местонахождение мужчины не было известно с 5 сентября. Не было информации и о том, во что одет пропавший.





Сергей Силаев



