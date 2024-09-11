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13:30, 11 сентября 2024 года Футболисты Орловского госуниверситета трижды победили в Казани В рамках тура Национальной студенческой футбольной лиги орловцы оказались сильнее соперников из Москвы и Новочеркасска, а также хозяев площадки.



Фото: сообщество "Национальная студенческая футбольная лига | НСФЛ" в "ВКонтакте"

Футболисты Орловского государственного университета выиграли тур Национальной студенческой футбольной лиги в Казани. В течение трех дней орловцы сыграли со студентами Казани, Москвы и Новочеркасска. Матчи закончились с общим счетом 8:1.



Орловцы стали первой командой в сезоне, которые сумели одержать три победы подряд. Благодаря этому успеху команда закрепилась на втором месте группы "А" и имеют все шансы на повышение в классе и переход в Суперлигу имени Игоря Гамулы.





Анастасия Дорохова



