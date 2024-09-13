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18:30, 11 сентября 2024 года Курский "Авангард" в Орле сыграл вничью с ивановским "Текстильщиком" Матч завершился со счетом 1:1.





Курский "Авангард" сыграл вничью с ивановским "Текстильщиком". Матч в рамках LEON Первенства Второй лиги "А" состоялся в Орле.



Куряне забили уже на 9-й минуте — отличился Евгений Мухин. Практически весь второй тайм играли в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Александр Агеев. Пропустили куряне уже в добавленное время.



Следующий домашний матч курский "Авангард" проведет в Орле против астраханского "Волгаря" 21 сентября.





Анастасия Дорохова



