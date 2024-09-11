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13:00, 11 сентября 2024 года Орловская область продолжает помогать переселенцам из курского приграничья Одной из тех, кто спасся от обстрелов на орловской земле, стала Людмила Шевченко. О том, какую помощь ей оказали в областной столице, она рассказала Александре Бахтиной.







Орловская область продолжает помогать переселенцам из курского приграничья. Одной из тех, кто спасся от обстрелов на орловской земле, стала Людмила Шевченко. С собой женщина практически ничего не взяла. О том, какую помощь ей оказали в областной столице, она рассказала Александре Бахтиной.





Александра Бахтина



