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14:30, 11 сентября 2024 года

Командир "Бригады Катукова" рассказал о подвигах орловцев в зоне СВО

От отрядов народной дружины на передовой побывали 30 человек.


Командир "Бригады Катукова" Денис Орлов в эфире "Радио России. Орел" рассказал о подвигах орловских дружинников в зоне СВО. От "катуковцев" на передовой побывали 30 человек.
Командир отрядов народной дружины Орловской области "Бригада Катукова": "Гвардии старший лейтенант Алексей погиб на СВО. Он сам был военный инженер, минировал участки, и когда была попытка прорыва, на этих минах подорвались БМП "Брэдли", танк и пехота противника. За те несколько месяцев, что он был на СВО, он был представлен к медали "За отвагу", "За боевые отличия", "За воинскую доблесть", "За храбрость" II степени. По сути, за четыре месяца у него не было ни одного погибшего в подразделении".
Еще один "катуковец", 22-летний Дмитрий, воюет в составе ВДВ на Запорожском направлении. Награжден "орденом Мужества". Брал опорный пункт противника, пять – семь километров нес раненого товарища до точки эвакуации и затем вернулся в бой.

Отдельно Денис Орлов отметил дружинников, которые сейчас помогают курским медикам. "Парни спят, дай Бог, два – три часа. Остальное время работают. Причем у них есть своя работа: они брали отпуска, отгулы, договаривались с начальством, чтобы помогать в госпиталях", – заявил Орлов.

Среди "катуковцев", побывавших на СВО, четыре кавалера ордена Мужества, дружинники задействованы на всех направлениях спецоперации.


Артем Ежаков
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