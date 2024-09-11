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9:30, 11 сентября 2024 года В Орловской области разрешили застрелить 10 кабанов Решение принято в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней.





И. о. руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев подписал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Документом по 6 октября разрешается добыча 10 особей кабана с помощью огнестрельного оружия.



Решение принято в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней. Запрещается добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов. Разрешено личное потребление добычи после получения отрицательного результата на заболевание.



Места для охоты и число особей, разрешенных к добыче, указаны в тексте документа. Ознакомиться с ним можно по ссылке.





Артем Ежаков



