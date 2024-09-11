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8:23, 11 сентября 2024 года Второй фигурант дела о хищениях с орловских мостов предстанет перед судом Советский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Молчанова.





Советский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении Александра Молчанова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, заявили в прокуратуре региона.



По версии следствия, участники группы, включающей Молчанова, похитили более 76 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в Орле и Ливенском районе. Деньги обналичивались через фирмы-однодневки и подконтрольные юрлица.



Ранее был осужден первый участник группы – Евгений Подрезов. Ему назначили четыре с половиной года колонии. Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.





Артем Ежаков



