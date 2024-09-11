Итоговая явка на довыборы в органы местного самоуправления в Орловской области превысила 63%
Голосование прошло с 6 по 8 сентября.
Итоговая явка на довыборы в органы местного самоуправления в Орловской области превысила 63% по итогам голосования 6 – 8 сентября превысила 63%. Об этом в своих социальных сетях рассказала председатель избирательной комиссии региона Лилия Пиняева.
Довыборы прошли в Верховском, Дмитровском, Залегощенском. Корсаковском, Краснозоренском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Новосильском и Троснянском районах. Замещались 14 вакантных депутатских мандатов представительных органов муниципальных образований.