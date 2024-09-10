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21:00, 10 сентября 2024 года
В Орловской области проходит рейдовая операция "Мотоцикл"Под особым контролем инспекторов несовершеннолетние мотоциклисты.
Летние каникулы подходят к концу, но шум моторов двухколесных транспортных средств все еще можно услышать по всей Орловской области. В рамках рейдовой операции "Мотоцикл" особое внимание инспекторы ГАИ уделяют несовершеннолетним мотоциклистам.
Водители мототранспорта часто нарушают скоростной режим, правила обгона и маневрирования, а также выезжают на полосу встречного движения. Кроме того, многие из них используют незарегистрированный двухколесный транспорт.
С начала года на территории Орловской области зарегистрировано более 80 ДТП с участием мотоциклистов. В результате 52 человека получили ранения и пятеро погибли. Об этом рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Дубровская.
Антон Сорокин