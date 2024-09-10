В Орловской области проходит рейдовая операция "Мотоцикл"

Под особым контролем инспекторов несовершеннолетние мотоциклисты.

Водители мототранспорта часто нарушают скоростной режим, правила обгона и маневрирования, а также выезжают на полосу встречного движения. Кроме того, многие из них используют незарегистрированный двухколесный транспорт.

С начала года на территории Орловской области зарегистрировано более 80 ДТП с участием мотоциклистов. В результате 52 человека получили ранения и пятеро погибли. Об этом рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Дубровская.