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20:30, 10 сентября 2024 года

Волонтерская группа "Добрые сердца" объединила неравнодушных людей в Новосильском районе

Ее участники помогают не только бойцам, но и тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий.



В Новосильском районе сотни людей объединились, чтобы помогать нашим бойцам. Они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и собирают гуманитарные грузы.
 
Волонтерская группа "Добрые сердца" начала свою работу с первых дней СВО. Сначала она объединяла только сотрудников районной администрации, но теперь в ее рядах более 200 человек. Каждый может найти занятие по своим силам и возможностям.
 
Непрерывно идет сбор гуманитарной помощи: продуктов, медикаментов, строительных материалов, инструментов. Также формируются персональные посылки по запросам бойцов. Заботятся волонтеры и о людях, прибывших из Курской области.



Татьяна Тимохина
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