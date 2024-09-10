Волонтерская группа "Добрые сердца" объединила неравнодушных людей в Новосильском районе

Ее участники помогают не только бойцам, но и тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий.

Волонтерская группа "Добрые сердца" начала свою работу с первых дней СВО. Сначала она объединяла только сотрудников районной администрации, но теперь в ее рядах более 200 человек. Каждый может найти занятие по своим силам и возможностям.

Непрерывно идет сбор гуманитарной помощи: продуктов, медикаментов, строительных материалов, инструментов. Также формируются персональные посылки по запросам бойцов. Заботятся волонтеры и о людях, прибывших из Курской области.