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10:00, 11 сентября 2024 года Активисты "Движения первых" взяли шефство над приютом для животных в Орле Здесь постоянно находится около 80 собак, которые нуждаются в заботе и уходе.







Активисты "Движения первых" взяли шефство над приютом для животных "Альфа" в Орле. Здесь постоянно живут около 80 собак, которые нуждаются в заботе и уходе. Именно поэтому для "первых" стало доброй традицией навещать это место.



Ребята пришли, чтобы накормить животных и оказать им посильную помощь. Кто-то даже отремонтировал клетку, чтобы собаки не выбегали из нее.



Это не первое мероприятие, где активисты помогают на безвозмездной основе. Следующая такая акция пройдет в пунктах временного размещения для курян.





Никита Харин



