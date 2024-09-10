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17:10, 10 сентября 2024 года "Тема дня". Международная премия #МЫВМЕСТЕ Гость в студии — начальник отдела молодежных проектов Центра молодежи "Полет", руководитель регионального отделения волонтеров культуры Евгения Солоухина.





В Орловской области определены 24 победителя регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ.



В этом году от 89 регионов страны было подано более 45 тысяч заявок, из которых отмечены более 1700. Впервые можно было попробовать свои силы в номинации "Наставник года". Этим шансом и воспользовалась начальник отдела молодежных проектов Центра молодежи "Полет", руководитель регионального отделения волонтеров культуры Евгения Солоухина. Она — в числе региональных победителей.





Татьяна Курбатова



