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20:00, 10 сентября 2024 года

Президент Федерации бокса Орловской области Эдуард Трояновский встретился с Апти Алаудиновым

Прославленный боксер привез гуманитарный груз для бойцов группы "Каштан" спецназа "Ахмат".

Фото со страницы мэрии Орла в "Вконтакте"

Президент Федерации бокса Орловской области Эдуард Трояновский привез гуманитарный груз в курское приграничье для бойцов группы "Каштан" спецназа "Ахмат". Прославленный боксер смог встретиться с замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командиром спецназа "Ахмат" – генерал-майором Апти Алаудиновым. Фото публикует мэрия Орла.
"Привезли тепловизионный прицел, который поможет бойцам на линии фронта. Наши солдаты выполняют поставленные задачи несмотря ни на что, ведь настоящих граждан РФ объединяет одно — готовность мужественно отстаивать интересы России. Помощь нашим военнослужащим — залог скорейшей Победы", – цитирует Трояновского сайт мэрии Орла.



Артем Ежаков
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