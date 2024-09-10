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19:30, 10 сентября 2024 года В Орле прошла очередная отправка добровольцев на СВО Для тех, кто решил подписать контракт с Минобороны, предусмотрен ряд льгот.







Дважды в неделю из пункта отбора на службу по контракту отправляются орловцы. Сначала они проходят обучение в воинской части, а через три месяца - на передовую. Благословляют защитников Родины на ратный подвиг священники. - Наши воины всегда шли в бой с благословением божиим и родительским, а также с благословением священства, - отметил протоиерей Богоявленского собора Орла Сергей Гаврюшин. Встать в строй Армии России могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В пункте отбора инструкторы помогут в заполнении необходимых документов. Кандидаты должны пройти медосмотр и психологическую консультацию.





Антон Сорокин



