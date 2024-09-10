В исправительной колонии под Орлом расписалась молодая пара

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18:30, 10 сентября 2024 года
В исправительной колонии под Орлом расписалась молодая параСемью создал осужденный по имени Дмитрий.
Фото: УФСИН России по Орловской области
В УФСИН России по Орловской области сообщили, что в исправительной колонии № 5 произошло радостное событие - один из осужденных создал семью.
Регистрация брака прошла торжественно: прозвучал марш Мендельсона, регистратор произнес напутственные слова. Зал клуба красиво украсили, невеста была в белом платье, а жених - в строгом костюме. Молодые люди обменялись кольцами и супружескими поцелуями в знак любви и верности.
В завершение мероприятия молодожены получили свой первый семейный документ - свидетельство о заключении брака. Кроме того, им предоставили длительное свидание.
Сергей Мерцалов