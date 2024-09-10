В исправительной колонии под Орлом расписалась молодая пара

Семью создал осужденный по имени Дмитрий.

Фото: УФСИН России по Орловской области

Регистрация брака прошла торжественно: прозвучал марш Мендельсона, регистратор произнес напутственные слова. Зал клуба красиво украсили, невеста была в белом платье, а жених - в строгом костюме. Молодые люди обменялись кольцами и супружескими поцелуями в знак любви и верности.

В завершение мероприятия молодожены получили свой первый семейный документ - свидетельство о заключении брака. Кроме того, им предоставили длительное свидание.