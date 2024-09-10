В Орле запланировали выставку о Судбищенской битве
Предварительно, она откроется 18 сентября.
В Орле запланировали выставку о Судбищенской битве. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Предварительно, выставка откроется 18 сентября в Орловском краеведческом музее. Она объединит экспонаты пяти уникальных архивов и расскажет об истории создания музейного комплекса на территории региона.
С момента обнаружения места Судбищенской битвы в Орловской области археологи нашли порядка 4,5 тысячи артефактов, включая доспехи, наконечники стрел, ядра, монеты и многое другое.