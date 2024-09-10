Митрополит Тихон освятил новую часовню в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших"
Она появилась в мужском монастыре во имя святого Кукши.
Фото: Евгений Мартынов
9 сентября митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил новую часовню в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" в мужском монастыре во имя святого Кукши. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Часовню возвели по инициативе супругов-паломников. Строительство началось год назад. Изначально планировался проект по образу часовни Валаамской обители, в который орловские мастера внесли доработки.