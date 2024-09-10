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18:00, 10 сентября 2024 года Митрополит Тихон освятил новую часовню в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" Она появилась в мужском монастыре во имя святого Кукши.



Фото: Евгений Мартынов

9 сентября митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил новую часовню в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" в мужском монастыре во имя святого Кукши. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Часовню возвели по инициативе супругов-паломников. Строительство началось год назад. Изначально планировался проект по образу часовни Валаамской обители, в который орловские мастера внесли доработки.





Артем Ежаков



