Юные куряне посмотрели спектакль в орловском театре
Дети увидели трогательную историю о дружбе и любви.
Фото: Орловский муниципальный драмтеатра "Русский стиль" имени Бахтина
Юным жителям курского приграничья, проживающим в орловских ПВР, показали спектакль "Веселый Роджер". Эту возможность им предоставил Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль". Ребята увидели трогательную историю о дружбе и любви.
Театр и в дальнейшем будет поддерживать жителей Курской области, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.