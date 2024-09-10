Ливенские команды стали триумфаторами орловского этапа фестиваля детского дворового футбола

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17:30, 10 сентября 2024 года
Ливенские команды стали триумфаторами орловского этапа фестиваля детского дворового футболаПобедители представят регион в финале, который пройдет в Ленинградской области.
В Орле завершился региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола в формате 6х6.
Ливенские команды оказались абсолютными победителями. Золото – у юношеской "Гидромашины" и девичьей "Правды".
Победители представят регион в финале, который пройдет в Ленинградской области.
Анастасия Дорохова
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