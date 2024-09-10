Главная » Новости



17:00, 10 сентября 2024 года Успенский собор в Орле организует благотворительную акцию Ее цель — помочь детям, страдающим от онкологических заболеваний.



Фото: Орловская митрополия

Приход Успенского (Михаило-Архангельского) собора в Орле приглашает принять участие в благотворительной акции "Белый цветок". Ее цель - помочь детям, страдающим онкологическими заболеваниями.



Как сообщили в Орловской митрополии, акция пройдет с 14 по 22 сентября. Внести свою лепту в благое дело могут все желающие. Для этого необходимо приобрести в храме поделки в виде символичного белого цветка, которые с любовью сделали воспитанники приходской воскресной школы.



Сумма пожертвования за цветок может быть любой. Все собранные деньги будут переданы в ОРОО помощи детям с онкологией "Радость моя". Ее возглавляет орловская православная певица Наталья Куприянова.





Сергей Мерцалов



