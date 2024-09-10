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16:30, 10 сентября 2024 года За год в Орловской области убрали 13 свалок на землях сельхозназначения Всего специалистами Россельхознадзора найдено 15 таких свалок.





За истекший период 2024-го года специалистами Россельхознадзора найдено 15 свалок на землях сельскохозяйственного назначения. 13 свалок уже убраны.



В частности, один из фактов захламления был установлен на территории Становского сельского поселения. Отходами производства и потребления замусорили площадь почти в 1,3 тысячи квадратных метров. Почти на пяти гектарах разрослись сорняки. В почве было превышено содержание цинка, свинца и меди. Все нарушения были в итоге устранены.





Артем Ежаков



