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14:30, 10 сентября 2024 года Очередная группа бойцов из Орла отправилась в зону проведения СВО Проводы добровольцев состоялись у здания администрации Советского района.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

9 сентября у здания администрации Советского района в Орле состоялась торжественная церемония проводов наших земляков, которые отправились для прохождения службы в воинских подразделения. Они подписали контракт с Министерством обороны. Перед тем как присоединиться к боевым частям, новобранцы пройдут подготовку на учебных полигонах. Опытные инструкторы помогут им освоить различные аспекты современного боя, познакомят с новыми системами оружия и военной техники. пресс-служба правительства Орловской области.



Каждый орловец, подписавший контракт, получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, им будет предоставлена региональная выплата в том же размере. Военным и их семьям также доступны льготная ипотека, военная пенсия, статус ветерана боевых действий, кредитные и налоговые каникулы и многое другое. Об этом сообщает





Сергей Мерцалов



