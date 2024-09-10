Очередная группа бойцов из Орла отправилась в зону проведения СВО

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14:30, 10 сентября 2024 года
Очередная группа бойцов из Орла отправилась в зону проведения СВОПроводы добровольцев состоялись у здания администрации Советского района.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
9 сентября у здания администрации Советского района в Орле состоялась торжественная церемония проводов наших земляков, которые отправились для прохождения службы в воинских подразделения. Они подписали контракт с Министерством обороны.
Перед тем как присоединиться к боевым частям, новобранцы пройдут подготовку на учебных полигонах. Опытные инструкторы помогут им освоить различные аспекты современного боя, познакомят с новыми системами оружия и военной техники.
Каждый орловец, подписавший контракт, получит единовременную федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, им будет предоставлена региональная выплата в том же размере. Военным и их семьям также доступны льготная ипотека, военная пенсия, статус ветерана боевых действий, кредитные и налоговые каникулы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области
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Сергей Мерцалов