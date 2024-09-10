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11:47, 10 сентября 2024 года Две орловские пенсионерки пополнили счета мошенников на 800 тысяч рублей Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.





В Орловской области возбуждены и расследуются очередные уголовные дела о мошенничестве. В этот раз жертвами мошенников стали две пенсионерки. Они пополнили счета злоумышленников на 838 тысяч рублей.



Полиция в очередной раз предупреждает орловцев: при поступлении звонков и смс-сообщений якобы от сотрудников банков или правоохранительных органов игнорируйте их советы взять кредит, а также не сообщайте личные данные, номера карт, коды подтверждения операций и т.п. Любую информацию по своим счетам и банковским картам уточняйте самостоятельно по телефону горячей круглосуточной линии обслуживающего банка.





Артем Ежаков



