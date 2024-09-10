Главная » Новости



11:20, 10 сентября 2024 года На Орловщине досрочно отремонтировали участок дороги "Залегощь – Красное" Приемку трасса пока не прошла.



Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ

В Орловской области досрочно отремонтировали семикилометровый участок дороги "Залегощь – Красное". Об этом сообщает региональный информационный портал. Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".



Приемка работ запланирована в ближайшее время. После одобрения комиссии трассу можно будет принять в эксплуатацию.



Отремонтированная дорога является трассой межмуниципального значения. Она позволяет подъехать к деревне Котлы и селу Красное, где работают фельдшерские пункты. Также по этой дороге школьники добираются до Красненской школы и Залегощенской школы №1.













Артем Ежаков



