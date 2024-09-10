На Орловщине досрочно отремонтировали участок дороги "Залегощь – Красное"
Приемку трасса пока не прошла.
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ
В Орловской области досрочно отремонтировали семикилометровый участок дороги "Залегощь – Красное". Об этом сообщает региональный информационный портал. Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Приемка работ запланирована в ближайшее время. После одобрения комиссии трассу можно будет принять в эксплуатацию.
Отремонтированная дорога является трассой межмуниципального значения. Она позволяет подъехать к деревне Котлы и селу Красное, где работают фельдшерские пункты. Также по этой дороге школьники добираются до Красненской школы и Залегощенской школы №1.