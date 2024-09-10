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9:57, 10 сентября 2024 года Мотоциклист и велосипедист попали в больницы после аварий в Орловской области ДТП случились в Орле и Залегощи.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

9 сентября в Орловской области случилось два ДТП с пострадавшими. Травмы получили три человека. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции по региону.



В 11:00 на улице Комсомольской в Орле 62-летняя велосипедистка на перекрестке не уступила дорогу мотоциклу и столкнулась с ним. Женщина госпитализирована. 44-летний мотоциклист, который, как уточнили в ГАИ, ехал без прав, тоже получил травмы.



В шестом часу вечера на улице Ленина в Залегощи 17-летний подросток не справился с управлением мопедом и опрокинул его на проезжую часть. Парню пришлось лечь в больницу.





Артем Ежаков



