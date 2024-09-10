Орловцев попросили о помощи в поиске мужчины

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9:53, 10 сентября 2024 года
Орловцев попросили о помощи в поиске мужчиныМестонахождение Дмитрия Потатушкина неизвестно с 5 сентября.
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" по Орловской области
Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что с 5 сентября ведется поиск 43-летнего Дмитрия Потатушкина, его местонахождение неизвестно с 5 сентября.
По информации отряда, мужчина может находиться в орловском регионе. Рост пропавшего 182 сантиметра, телосложение худощавое, у него русые волосы и серые глаза. Во что был одет мужчина, неизвестно.
Информацию можно направлять по номеру 8(962) 476-26-07.
Сергей Силаев
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