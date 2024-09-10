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8:51, 10 сентября 2024 года Тысячи артефактов найдены на месте Судбищенской битвы в Орловской области Об этом во время конференции в Москве рассказал научный сотрудник РАН Олег Радюш.





На месте Судбищенской битвы в Орловской области найдено более 4,5 тысячи исторических артефактов. Об этом во время конференции в Москве рассказал научный сотрудник РАН Олег Радюш, его слова приводит региональный информационный портал.



На месте сражения археологи нашли такие уникальные артефакты, как наконечники стрел и копий, свинцовые пули и картечины, три бронзовых перекрестия от сабель, два колчанных крюка, поясные накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков, три серебряных монеты Иоанна Васильевича, пластины от доспехов, куски кольчуг, свинцовое ядро и многое другое.



Напомним, что место Судбищенской битвы найдено весной 2021-го года в окрестностях Муравского шляха между реками Зуша и Красивая Меча в Новодеревеньковском районе. Сегодня правительство региона ведет работу над увековечиванием памяти о битве. План включает создание мемориального комплекса из музейно-образовательного центра в Орле, визит-центра и территории поля Судбищенской битвы в Новодеревеньковском районе, парка "Орловская стрелка" и сквера Богоявленской площади.



Судбищенская битва состоялась в конце июня 1555 года, когда между собой схлестнулись войска Ивана Грозного и хана Девлет-Гирея. За два дня сражения здесь погибла большая часть русской армии – 5 тысяч человек. Их жертва спасла Московское государство от разгрома.





Артем Ежаков



