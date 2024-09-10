В центре Орла открылся музей архиепископа Серафима Остроумова

В экспозиции - более 100 экспонатов, и все они являются настоящими произведениями искусства.

В центре Орла открыли музей, посвященный священномученику архиепископу Серафиму Остроумову. В нем представлено более 100 экспонатов, являющихся настоящими произведениями искусства.



Экспозицию музея собирали несколько лет. Часть экспонатов пожертвовали храмы региона, часть - выкупила специальная комиссия из священников и сотрудников других музеев у частных лиц, а еще часть подарили.



Здесь можно увидеть старинные иконы, древние книги с металлическими застежками, такие как Евангелие и Священное Писание в бархатных переплетах, праздничные облачения священников XIX века, расшитые золотом и серебром, а также предметы церковной утвари.

На торжественное открытие экспозиции прибыл митрополит Орловский и Болховский Тихон. Именно благодаря его благословению и поддержке музей удалось создать.