Главная » Новости



17:29, 9 сентября 2024 года В отремонтированном сквере Гуртьева в Орле сняли часть плитки Благоустройство здесь завершилось в августе.



Фото: Ольга Супонева

В Орле в сквере генерала Гуртьева сняли часть плитки. Демонтаж проведен на центральной аллее, ведущей к памятнику военачальнику.



Фотоснимки прислали в редакцию сайта "Вести-Орел" наши читатели. Благоустройство сквера завершилось только в прошлом месяце, однако здесь вновь ведутся строительные работы.





Напомним, что общественное пространство приводили в порядок в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Подрядчиком выступило ТСК "Альянс".



Мы направили вопрос о проводимых в сквере работах в мэрию Орла.





Ольга СУПОНЕВА



