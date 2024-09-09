В Орловском краеведческом музее поселился зубр

Чучело животного привезли с Международной выставки-форума "Россия".
Фото: Орловский краеведческий музей
В Орловском краеведческом музее появился новый экспонат - чучело зубра. Его привезли с Международной выставки-форума "Россия".
Зубр был передан музею по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Величественное животное уже увидели первые посетители.
- В нашей области обитает самая большая популяция зубров в стране, поэтому этот экспонат, несомненно, станет одной из главных достопримечательностей музея и будет радовать и привлекать посетителей, - отметили в Орловском краеведческом музее.