Главная » Новости



19:30, 9 сентября 2024 года В Орловском краеведческом музее поселился зубр Чучело животного привезли с Международной выставки-форума "Россия".



Фото: Орловский краеведческий музей

В Орловском краеведческом музее появился новый экспонат - чучело зубра. Его привезли с Международной выставки-форума "Россия". Зубр был передан музею по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Величественное животное уже увидели первые посетители. - В нашей области обитает самая большая популяция зубров в стране, поэтому этот экспонат, несомненно, станет одной из главных достопримечательностей музея и будет радовать и привлекать посетителей, - отметили в Орловском краеведческом музее.





Сергей Мерцалов



