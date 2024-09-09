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18:00, 9 сентября 2024 года Андрей Клычков принял участие в пресс-конференции по Судбищенской битве Мероприятие организовали в столице.



Фото: МИА "Россия сегодня"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в конференции, посвященной Судбищенской битве. Мероприятие организовали в столице к трехлетию установления места битвы в Новодеревеньковском районе.



Участники пресс-конференции рассказали, какие исследования по Судбищенской битве уже проведены, какие артефакты найдены, как идет подготовка к открытию мемориального комплекса и что смогут увидеть жители и гости Орла на Стрелке города.



Кроме главы региона в конференции участвовали директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев, сотрудники института археологии РАН Алексей Воронцов, Олег Радюш, Артем Крухмаль, а также старший сотрудник краеведческого музея Дмитрий Коренев.





Сергей Силаев



