Андрей Клычков принял участие в пресс-конференции по Судбищенской битве
Мероприятие организовали в столице.
Фото: МИА "Россия сегодня"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в конференции, посвященной Судбищенской битве. Мероприятие организовали в столице к трехлетию установления места битвы в Новодеревеньковском районе.
Участники пресс-конференции рассказали, какие исследования по Судбищенской битве уже проведены, какие артефакты найдены, как идет подготовка к открытию мемориального комплекса и что смогут увидеть жители и гости Орла на Стрелке города.
Кроме главы региона в конференции участвовали директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев, сотрудники института археологии РАН Алексей Воронцов, Олег Радюш, Артем Крухмаль, а также старший сотрудник краеведческого музея Дмитрий Коренев.