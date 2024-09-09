Лучшим педагогом школы искусств на Орловщине стала Вера Демичева
Преподаватель одержала победу в региональном этапе всероссийского конкурса.
Фото: администрация Орла
В Орловской области победителем конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" стала Вера Демичева.Она представит Орловщину во всероссийском этапе профессиональных соревнований.
Об этом сообщает пресс-служба правительства регионе. Вера Демичева - преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел, член Союза художников России, имеет звание Народного мастера России. Воспитала много лауреатов и дипломантов престижных творческих конкурсов.