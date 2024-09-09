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20:00, 9 сентября 2024 года

Орловцам рассказали, кто и как в регионе собирает статистику

Информацией о самых разных аспектах жизни горожан владеет Орелстат.



Кто владеет информацией, тот владеет миром - это про них. Сотрудники Орелстата знают почти все: сколько жителей Орловской области вступили в брак и развелись, каков уровень жизни и снизилась ли преступность. Здесь подсчитывают и сравнивают данные уже 189 лет.
 
- Мы собираем огромное количество первичных данных, затем обрабатываем их и на основе полученной информации создаем официальную статистику, которая охватывает все сферы жизни. Пожалуй, нет такой области деятельности, где бы не использовалась статистика, - рассказала руководитель Орелстата Нелли Дмитриева.
 
Данные собирают как онлайн, так и очно. Например, во время переписи населения сотрудники ведомства часто заходят в гости к жителям региона. У Орелстата есть младшая сестра - лаборатория социальных технологий. Здесь тоже занимаются подсчетом данных, но уже более юные специалисты - студенты. 



Эльза Ахмедбекова
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