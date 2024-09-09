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15:01, 9 сентября 2024 года

На Орловщине отстранили от работы сотрудников, не прошедших обучение по охране труда

Временно получили запрет на работу 11 человек.


В Орловской области 11 сотрудников организаций отстранили от работы из-за того, что те не прошли обучение по охране труда. Работодателям выдали предписания об устранении нарушений.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за прошедшие месяцы 2024 года проверки показали 22 нарушения законодательства об охране труда:

- Основные из них связаны с обучением и инструктированием работников по охране труда, проведением предварительных и периодических медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований, обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Работодатели теперь должны нарушения устранить. Кроме того, некоторые предприятия поплатятся рублем: административных штрафов набежало почти на 1,7 миллиона рублей.


Ольга СУПОНЕВА
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