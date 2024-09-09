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14:52, 9 сентября 2024 года Школьники из Ливен сыграют в финале фестиваля детского дворового футбола Соревнования пройдут с 16 по 19 сентября в Ленинградской области.



Фото: adminliv.ru

Команда из Орловской области примет участие в фестивале детского дворового футбола. Представят регион ребята из Ливен, победившие в региональном этапе.



Финал пройдет в Ленинградской области с 16 по 19 сентября. Участие в нем примут команды юношей и девушек: 46 и 25 соответственно.



Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, победителями этапа фестиваля регионального уровня стала команда мальчиков "Гидромашина" (тренер Александр Худин) и девочек "ПраVда" (тренер - Дмитрий Кириллов). ⁣











Ольга СУПОНЕВА



