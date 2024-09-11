Юная орловская художница вернулась из путешествия по Северному Ледовитому океану
Экспедицию на ледоколе Анастасия Кащеева выиграла во всероссийском конкурсе.
Из путешествия по Северному полюсу вернулась юная художница из Орла Анастасия Кащеева. Она выиграла экспедицию на ледоколе во всероссийском конкурсе. Анастасия нарисовала картину "Бегущий по льдам".
Ее путешествие началось с орловского вокзала. Два дня она ехала на поезде, а затем 10 дней провела на атомном ледоколе "50 лет Победы". Это уже пятая арктическая экспедиция "Ледокол знаний".
63 талантливых школьника посетили Северный полюс. Они познакомились со льдами и моржами и были поражены масштабами айсбергов, которые до этого видели только в фильмах. Еще одним открытием для ребят стал треск арктического льда.