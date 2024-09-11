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19:00, 9 сентября 2024 года Юная орловская художница вернулась из путешествия по Северному Ледовитому океану Экспедицию на ледоколе Анастасия Кащеева выиграла во всероссийском конкурсе.







Из путешествия по Северному полюсу вернулась юная художница из Орла Анастасия Кащеева. Она выиграла экспедицию на ледоколе во всероссийском конкурсе. Анастасия нарисовала картину "Бегущий по льдам".



Ее путешествие началось с орловского вокзала. Два дня она ехала на поезде, а затем 10 дней провела на атомном ледоколе "50 лет Победы". Это уже пятая арктическая экспедиция "Ледокол знаний". 63 талантливых школьника посетили Северный полюс. Они познакомились со льдами и моржами и были поражены масштабами айсбергов, которые до этого видели только в фильмах. Еще одним открытием для ребят стал треск арктического льда.





Антон Сорокин



