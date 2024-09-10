Орловцы отправили гуманитарный груз в ЛНР

Фото: департамент здравоохранения Орловской области
Коллектив станции скорой медицинской помощи поучаствовал в сборе гуманитарного груза для бойцов СВО. Помощь в Луганскую Народную Республику отвезли главврач Вадим Костюков совместно с администрацией Сосковского района.
В груз вошли медикаменты, бытовые принадлежности, продукты, бензопилы, посылки от родных, сварочный аппарат. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.
Участники СВО поблагодарили медиков, а также жителей Сосковского и Шаблыкинского районов за помощь.