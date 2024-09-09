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18:30, 9 сентября 2024 года В школы Орловской области пришли работать 105 молодых специалистов Но в регионе все еще не хватает 121 педагога.



Фото: архив

К началу учебного года в школы Орловской области трудоустроились 105 молодых педагогов. Из них 87 - это учителя начальных классов, иностранных языков, русского языка и литературы, истории и обществознания, математики и информатики, химии, географии, физической культуры, труда и других предметов. Однако в регионе все еще есть 121 вакантное рабочее место для учителей. Об этом стало известно на аппаратном совещании в администрации области. В рамках программы "Земский учитель" с начала нового учебного года в сельские школы Орловской области пришли работать восемь педагогов. Это учителя математики, информатики и ИКТ, начальных классов, химии, физической культуры, иностранных языков и физики. На данный момент в регионе работают 55 земских учителей.











Сергей Мерцалов



