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Главная » Новости

18:30, 9 сентября 2024 года

В школы Орловской области пришли работать 105 молодых специалистов

Но в регионе все еще не хватает 121 педагога.

Фото: архив

К началу учебного года в школы Орловской области трудоустроились 105 молодых педагогов. Из них 87 - это учителя начальных классов, иностранных языков, русского языка и литературы, истории и обществознания, математики и информатики, химии, географии, физической культуры, труда и других предметов.
 
Однако в регионе все еще есть 121 вакантное рабочее место для учителей. Об этом стало известно на аппаратном совещании в администрации области.
 
В рамках программы "Земский учитель" с начала нового учебного года в сельские школы Орловской области пришли работать восемь педагогов. Это учителя математики, информатики и ИКТ, начальных классов, химии, физической культуры, иностранных языков и физики. На данный момент в регионе работают 55 земских учителей.


 



Сергей Мерцалов
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