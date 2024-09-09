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15:00, 9 сентября 2024 года В Болхове в четвертый раз отпраздновали Собор Орловских Святых Торжества начались с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе.







В Болхове в четвертый раз отпраздновали Собор Орловских Святых. Торжества начались с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе. Помолиться приехали сотни верующих из разных уголков страны.



Сегодня в состав Собора Орловских святых включены священномученики Серафим Остроумов, Иоанн Карабанов, Иоанн Панков и его сыновья Николай и Петр , преподобный Макарий Алтайский, преподобноисповедник Сергий Сребрянский , священноисповедник Георгий Коссов.



В будущем список будет расширяться. Уже ведется работа по канонизации юродивого Афанасия Сайко.





Юлия Опанасюк



