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14:12, 9 сентября 2024 года В Орле простились с Егором Щекотихиным Почетный гражданин Орловской области ушел из жизни 7 сентября.







В Орле простились с Егором Щекотихиным. Почетный гражданин Орловской области ушел из жизни 7 сентября. Ему было 82 года.



Много лет Егор Егорович работал в должности профессора на кафедре истории России в Орловском государственном университете. Он посвятил свою жизнь нравственно-патриотическому воспитанию школьников и студентов. Его подход основывался на военно-спортивных играх, походах по местам боевой славы, встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковой работе.





Иван Молчанов



