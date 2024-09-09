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16:30, 9 сентября 2024 года

Орловскому ветерану Виктору Шигину исполнилось 100 лет

Героя уже поздравили с Днем Рождения.


Фото: Эльза Ахмедбекова

7 сентября орловскому ветерану Виктору Шигину исполнилось 100 лет.

Виктор Андреевич служил телефонистом, фронтовой путь начал с Прохоровки в сражениях на Курской дуге. Освобождал деревню Ахтырка Колпнянского района, форсировал Днепр под Киевом. Ветеран принимал участие в освобождении Украины, Польши, Венгрии, а закончил войну в Австрии.

- Мы не жалели ни крови, ничего. Надо было спасти Родину нашу во что бы то ни стало. И мы шли в бой, шли, шли и дошли до Берлина, - рассказал прославленный фронтовик.

Виктор Андреевич Шигин награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, получил две медали "За Отвагу", медали "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За Победу над Германией".


Эльза Ахмедбекова
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