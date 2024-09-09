Орловскому ветерану Виктору Шигину исполнилось 100 лет
Героя уже поздравили с Днем Рождения.
Фото: Эльза Ахмедбекова
7 сентября орловскому ветерану Виктору Шигину исполнилось 100 лет.
Виктор Андреевич служил телефонистом, фронтовой путь начал с Прохоровки в сражениях на Курской дуге. Освобождал деревню Ахтырка Колпнянского района, форсировал Днепр под Киевом. Ветеран принимал участие в освобождении Украины, Польши, Венгрии, а закончил войну в Австрии.
- Мы не жалели ни крови, ничего. Надо было спасти Родину нашу во что бы то ни стало. Имы шли в бой, шли, шли и дошли до Берлина, - рассказал прославленный фронтовик.
Виктор Андреевич Шигин награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, получил две медали "За Отвагу", медали "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За Победу над Германией".