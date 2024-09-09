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12:00, 9 сентября 2024 года Двух орловцев осудят за организацию азартных игр Подпольное казино работало в Железнодорожном районе.





В Орле двух мужчин осудят по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Как рассказали в СУ СК России по региону, подпольное казино работало в Железнодорожном районе. Обвиняемые полностью признали вину.



Казино работало с апреля 2021-го года по июль 2023-го года. Как уточнили в прокуратуре, в качестве игорного оборудования выступали пять компьютеров.



Преступление выявлено и расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по региону.





Артем Ежаков



