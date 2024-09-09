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14:30, 9 сентября 2024 года В Орловской области каждый пятый школьник учится во вторую смену Соответственно, 80% детей обучаются в первую.





В настоящий момент 80% обучающихся ходят на занятия в первую смену, а 20% ребят в 48 школах региона продолжают получать образование во вторую смену. Об этом сообщила руководитель департамента образования региона Ирина Патронова на аппаратном совещании 9 сентября.

– Во вторую смену продолжают обучаться школьники Орла, Ливен, Орловского муниципального округа, а также по одной школе в Должанском, Ливенском районе и Мезенский лицей, – уточнила Ирина Патронова. Образовательный процесс в третью смену в регионе не организован. Школьники учатся только в первую и вторую смены.





Сергей Силаев



