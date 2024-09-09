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11:30, 9 сентября 2024 года Почти 450 переселенцев продолжили обучение на Орловщине Дети и подростки зачислены в сады, школы и ссузы.





В Орловской области в новом учебном году 443 вынужденных переселенца продолжили образование в учебных заведениях региона. Речь идет о покинувших территории Курской, Брянской и Белгородской областей. Такие данные привела руководитель департамента образования Орловской области Ирина Патронова на аппаратном совещании 9 сентября.



По данным Патроновой, 85 детей зачислили в детские сады, 287 ребят пошли в школы, еще 71 человек продолжил обучение в ссузах орловского региона.

– Родители 148 школьников приняли также решение о продолжении обучения в своих школах в режиме "дистант", – добавила глава департамента.





Сергей Силаев



